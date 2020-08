A la Une .. Nicolas Guy ne présentera plus le JT d'Antenne Réunion

La chaîne de télévision privée a présenté en fin de semaine dernière ses nouveautés pour la rentrée. Des changements ont été opérés dans la section information, Nicolas Guy n'assurera plus la présentation du 12H30. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 09:16 | Lu 6653 fois

Il a été le visage du 12H30 d'Antenne Réunion en semaine, puis le week-end durant la crise Covid, Nicolas Guy ne présentera plus le JT à la rentrée. C'est Julien Andy qui prend les rênes du rendez-vous quotidien de la mi-journée.



Un nouveau visage fait également son apparition aux manettes des JTs du weekend, il s'agit de Maëva Pausé. "Après plusieurs missions réalisées avec succès (reportages terrains, chroniques, directs...), la journaliste relève le nouveau défi de la présentation des journaux télévisés du week-end", indiquait la chaîne en fin de semaine dernière.



Pas de changement en revanche pour le 19H, les Réunionnais ont toujours rendez-vous avec Antoine Hassler.