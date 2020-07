Société Nicolas Esparon : Un jeune footballeur réunionnais prometteur

Dans le football moderne, le talent d’un joueur est découvert de plus en plus tôt. C’est le cas de Nicolas Esparon recruté lors d’une journée de détection. Après avoir évolué pendant 4 ans au Club Saint-Denis FC, le voilà dans l’équipe Scots du Monmouth College dans l’Illinois. Portrait d’un jeune footballeur qui veut devenir meilleur que son père. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 16:35 | Lu 284 fois

A 20 ans, Nicolas Esparon ne manque certainement pas de confiance en ses capacités. Depuis son jeune âge, il touche au ballon rond et veut réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel et surtout surpasser la carrière sportive de son père.

Son père, son modèle…

“ Mon père Patrice Esparon est un ancien champion de vélo sur route, sur piste et même de cyclo cross. Il est passé par l’INSEP avant de côtoyer Richard Virenque lors du championnat de militaire à Orange où il a fini champion de France par équipe en 1989. Il était champion dans toutes les disciplines et a gagné la première Mégavalanche de 1991. Mon père a été aussi plusieurs fois champion de la Réunion de bowling et est parti 4 fois aux championnats du monde ( Las Vegas, Singapour, Japon et Mexique ). Il est le seul à avoir eu un score parfait (300) sur l’île de la Réunion. Avec une telle expérience, une telle histoire de champion, j’essaie d’avoir un parcours identique voir meilleur “.



Depuis que Nicolas s’est mis au foot, son père l’a toujours accompagné à tous ses entraînements. Aujourd’hui même à plus de 20 000 km, il lui souhaite bonne chance avant chaque match à l’autre bout du monde.



Sa détection, un essai réussi…

Nicolas Esparon a été repéré lors d’une journée de détection en mai 2017 par l’agence Foot Détection qui organise des détections principalement en métropole. Sa famille a tout fait pour qu’il y participe.

“ Dans la semaine suivant la détection, j’ai été contacté par une dizaine d’universités américaines. Celle qui me convenait le plus était située dans le Midwest, dans l’Iowa. A la fin de ma première année, j’ai été sélectionné dans la deuxième équipe type de toute ma conférence ( parmi environ 1000/1500 joueurs ). Durant cette année, j’ai terminé meilleur buteur de mon équipe et également 6 ème meilleur buteur de toute ma conférence avec plus de 10 buts et 3 passes décisives en 14 matchs ”.



En route pour Monmouth College…



