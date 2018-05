Nicolas Dupont-Aignant propose un "Guantanamo contrôlé" aux Kerguelen

Pour le président du parti politique Debout la France "quelqu'un qui a participé à des actes terroristes, qui a tué sur le sol français, une fois qu'il est condamné, il faut l'éloigner" indiquant notamment l'archipel des Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises, comme le rapporte le site 20 Minutes.



Nicolas Dupont-Aignan, faisant référence à la prison américaine, indique "ce que j'ai toujours proposé, c'est un Guantanamo contrôlé" . Et d'ajouter "sans tomber dans l'excès de Guantanamo où il n'y pas de contrôle judiciaire", avant de poursuivre : "Quand on a été condamné pour terrorisme, on doit purger une peine loin du territoire métropolitain. Il faut qu'il y ait, à partir du moment où on ne rétablit pas la peine de mort dans notre pays, une sanction définitive et exemplaire". Cependant, Nicolas Dupont-Aignant affirme être "contre la peine de mort".



"Quand je vois que la ministre de la Justice Nicole Belloubet est inquiète pour les terroristes qui sont en Irak et risquent d'être condamnés à mort et qu'elle veut les faire revenir en France et les juger en France, je me dis "on marche sur la tête". Qu'on arrête de faire revenir des djidahistes en France qui sont des bombes volantes pour les années futures" dit-il à propos des djihadistes français. "Je ne vois pas pourquoi les enfants de djidahistes reviendraient en France. Nous n'avons pas à accepter le retour de familles qui se sont mises hors de la communauté nationale" renchérit-il concernant leurs enfants.