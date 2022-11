A la Une . Nicolas Cadivel, fondateur du restaurant "Chez Nicolas", s’est éteint

Le restaurateur Panonnais est mort des suites d’une hémorragie cérébrale à l’âge de 89 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 09:55

La ville de Bras-Panon est en deuil. Nicolas Cadivel, l’un des plus illustres restaurateurs de la ville, est mort à l’âge de 89 ans en raison d’une hémorragie cérébrale après une chute chez lui.



Son restaurant "Chez Nicolas" est connu sur toute l’île grâce à ses caris de "fruits de rivière" comme le "cari zanguille", le "bouillon coquille", le "cari camaron" ou le fameux "cari bichique".



Très actif, Nicolas Cadivel était très impliqué dans la vie associative en étant président du temple Maha Djana Sangam de Saint-Benoît. De 1984 à 1986, il a été le président du club de football de la Gauloise avant de passer le relais à son frère Christian. Il a été le 1er président du comité de jumelage de Bras-Panon avec le district de Rivière-Noire à l’île Maurice.



La cérémonie religieuse débute ce jeudi à 13h à son domicile avant son inhumation qui doit se dérouler à 14h30 au cimetière de Bras-Panon.





Le député Ratenon lui a rendu hommage :



C’est avec tristesse que nous apprenons la mort de Monsieur Nicolas CADIVEL à l’âge de 89 ans. Un homme que je connaissais bien personnellement et au-delà de ça c’est une personnalité Panonnaise qui nous quitte.

Ce Panonnais a fait rayonner sa ville dans toute la Réunion avec son célèbre restaurant « chez Nicolas » où son carri zanguille, bouillon coquille, carri bichique et autres étaient très réputés. On venait des 4 coins de l’ile pour déguster ses plats.

Un homme infatigable qui a été camionneur, garagiste, commerçant, agriculteur et qui était toujours prêt à aider son prochain.

Son investissement dans la vie associative était tout aussi remarquable :

- Président du temple Maha Djana Sangam à St Benoit ;

- Président du club de football la Gauloise ;

- 1er Président du comité de jumelage de Bras Panon avec le district de Rivière Noire à l’ile Maurice.

Un homme respecté et apprécié.

A sa femme, à ses enfants, à sa famille, ses proches, ses nombreux amis, je présente mes sincères condoléances.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réuniona





