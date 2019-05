Nick Conrad...

C'est la flexibilité d'esprit d'un rappeur contre la rigidité de l'autorité de flic en la personne de Castaner. ...je ne prends pas position, je contaste le fossé qui existe. ....Après tout ,peut-être que chacun est dans son rôle. C'est comme ça que vit une société.

Tous les Afro Français ne terminent pas leur situation sociale comme porte-parole du gouvernement ...Les uns sont glorifiés les autres maudits.



On n'entre pas dans le royaume du Rapp comme on écoute une mélodie au clair de lune. ..Les sensations à partager sont pas les-mêmes. ..



Faut-il rappeler que le Rock jadis au mieux de sa forme était la musique "du diable ".. à cause de l'image de voyou qu'elle véhiculait. ..ah,oui bien sûr, il n'y avait pas de textes c'était seulement une musique d'abrutis !"