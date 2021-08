A la Une . Nice vs OM : Dimitri Payet porte plainte, obtient le soutien de l'UNFP

Dimitri Payet visé par une bouteille d'eau en plein match dimanche et agressé lors d'une bagarre générale avait porté plainte. L'Union nationale des footballeur professionnel prend partie en faveur du Réunionnais et a aussi déposé des plaintes et s'est portée partie civile dans l'affaire. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 16:49





Des projectiles étaient lancés depuis le début du match sur les joueurs marseillais. Mais à 15 minutes de la fin, une bouteille d'eau jetée depuis les tribunes s'écrase dans le dos de Dimitri Payet et explose. Le Réunionnais la renvoie dans les tribunes et une bagarre générale s'ensuit lorsque les Ultras niçois envahissent la pelouse.



La Ligue de football professionnel a organisé une réunion mercredi avec les différents acteurs de la débâcle niçoise. Plusieurs décisions ont déjà été prises comme le prochain match à Nice qui sera joué à huis-clos.



Dimitri Payet est lui allé porter plainte contre X pour le jet de bouteille qui l'a frappé dans le dos et contre l'homme qui est descendu sur la pelouse et qui lui a asséné un coup de pied.



L'Union nationale des footballeurs professionnels soutient le Réunionnais et a déposé les mêmes plaintes et s'est portée partie civile dans l'affaire qui opposera Dimitri Payet à ses agresseurs. Le match entre Nice et Marseille a été définitivement interrompu suite à une violence altercation entre joueurs et supporters . Les Phocéens ont refusé de revenir sur le terrain et l'OM a perdu sur tapis vert.Des projectiles étaient lancés depuis le début du match sur les joueurs marseillais. Mais à 15 minutes de la fin, une bouteille d'eau jetée depuis les tribunes s'écrase dans le dos de Dimitri Payet et explose. Le Réunionnais la renvoie dans les tribunes et une bagarre générale s'ensuit lorsque les Ultras niçois envahissent la pelouse.La Ligue de football professionnel a organisé une réunion mercredi avec les différents acteurs de la débâcle niçoise. Plusieurs décisions ont déjà été prises comme le prochain match à Nice qui sera joué à huis-clos. Mais des sanctions pourraient être prises contre des joueurs et des officiels. Dimitri Payet est lui allé porter plainte contre X pour le jet de bouteille qui l'a frappé dans le dos et contre l'homme qui est descendu sur la pelouse et qui lui a asséné un coup de pied.L'Union nationale des footballeurs professionnels soutient le Réunionnais et a déposé les mêmes plaintes et s'est portée partie civile dans l'affaire qui opposera Dimitri Payet à ses agresseurs.