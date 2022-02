Nice bat l'OM 4-1 et se hisse en demi-finale

Après avoir ouvert le score dès la 3ème minute de jeu, les Marseillais ont encaissé 4 buts lors de ce match des quarts de finale contre Nice. Les Niçois tiennent l’homme du match, l'ailier Justin Kluivert, qui inscrit un doublé. Les troisième et quatrième buts, marqués, par Amine Gouiri et Andy Delort, viennent définitivement enfoncer le clou et souligner la défaite marseillaise.

Nice l’emporte et se qualifie ici pour les demi-finales de la Coupe de France.



Pour rappel, le 22 août dernier, l’OM s’était déplacée sur la pelouse de l’OGC Nice à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Un fan niçois avait jeté une bouteille d’eau sur le capitaine marseillais. Ce dernier avait répliqué en renvoyant le projectile en tribune. Des supporters étaient alors descendus sur la pelouse pour se battre avec Payet. La bagarre générale qui s’était ensuivie avait provoqué l’arrêt du match.



Le supporter avait été condamné à un peine de prison ferme, tandis que l’OGC Nice avait été sanctionnée de 2 points en moins, dont un point avec sursis, et trois matchs à huis-clos. La rencontre avait été rejouée sur terrain neutre et à huis-clos en octobre. Les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul (1-1).