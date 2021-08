A la Une . Nice Vs OM : Dimitri Payet accusé d'avoir provoqué la bagarre générale

Suite à l'altercation entre les joueurs de l'OM et le public niçois, les raisons et les responsabilités de cet incident ne sont pas encore connues. Pour le moment, chaque camp se renvoie la balle. Le président de l'OGC Nice n'hésite pas à accuser Dimitri Payet d'être responsable de la bagarre. Le Réunionnais pourrait écoper d'une lourde sanction. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 18:08





Après la bagarre, l’arbitre du match a décidé, sur ordre de la Ligue, de reprendre la partie. Les joueurs de l’OM ne sont jamais revenus sur la pelouse. "Ce n'est pas acceptable pour nous, c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir", a expliqué Pablo Longoria, le président marseillais.



Les deux clubs sont convoqués par la commission de discipline ce mercredi. Celle-ci devrait mettre l’affaire en instruction.



Dimitri Payet au coeur de la polémique



Malheureusement pour Dimitri Payet, c’est lui qui se retrouve dans l’oeil du cyclone. Ciblé par des jets de projectiles tout au long de la rencontre, il a craqué lorsqu’il a reçu une bouteille dans le dos. Le Réunionnais a alors renvoyé le projectile en tribune, ce qui a provoqué la colère des supporters qui sont descendus sur le terrain pour en découdre.



Pour Jean-Pierre Rivière, le président de l’OGC Nice, la responsabilité revient à Dimitri Payet et à Alvaro Gonzalez. "Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux joueurs marseillais, de rejeter ces bouteilles à travers les tribunes de nos supporters", a-t-il accusé lors de la conférence de presse.



Dimitri Payet se retrouve donc convoqué devant la Commission de discipline de la LFP. S’il était déclaré coupable d’un comportement excessif ou déplacé, il pourrait prendre 1 ou 2 matches de suspension. Si toutefois son attitude était jugée grossière ou injurieuse, la sanction pourrait monter à 3 ou 4 matches.



Du côté de la direction phocéenne, on espère que la Commission sera clémente, "car c’est d’abord lui la victime". D’autres joueurs et membres du staff azuréen passeront également devant l’instance. Le club rappelle qu’après Montpellier, c’est la deuxième fois en trois journées que les Marseillais sont victimes des spectateurs.



Nice sanctionné ?



Pour le moment, Noël Le Graët, le président de la FFF, n’a pas réagi. Selon le règlement de la LFP, c’est au club évoluant à domicile qu’il convient d’encadrer ses supporters. La sécurité des joueurs est également à la charge de l’équipe qui reçoit.



L’éventail des sanctions pour l’OGC Nice va du rappel à l’ordre à l’interdiction d’engager une équipe dans une compétition, en passant par la suspension de terrain ou le retrait de points.



