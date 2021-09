A la Une . Nice-OM : "Quand j'ai vu Payet balancer les projectiles, j'ai vu rouge"

Le supporter de l'OGC Nice qui est entré sur le terrain de l'Allianz Riviera durant le match Nice - OM a reconnu avoir participé à la bagarre avec les joueurs et le staff de l'Olympique de Marseille. Des extraits de son audition ont été dévoilés ce jour. Par LG - Publié le Samedi 11 Septembre 2021 à 15:50

"Quand j'ai vu Payet balancer les projectiles, j'ai vu rouge mais je me suis directement rendu compte que c'était une bêtise", a déclaré Tony C. aux policiers.



"J'ai touché Gerson, j'en suis sûr. Il était devant Payet et je l'ai touché avec mon pied. Par contre, je ne voulais pas frapper quiconque. C'est un mauvais réflexe. Je m'en suis rendu compte aussitôt. Je suis reparti en tribune, je voulais pas que ça aille plus loin, mais je savais que j'avais fait une connerie", a avoué le supporter des ultras de la "Populaire Sud de Nice" lors de son audition, dans des propos dévoilés par le journal sportif L'Equipe ce samedi.



Ce supporter âgé de 28 ans a tenté de frapper le joueur de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, en descendant sur la pelouse de l'Allianz Riviera lors du peu flatteur match de Ligue 1 du dimanche 22 août.



Le match avait été interrompu à la 75ème minute après que Payet, qui s’apprêtait à tirer un corner, a été la cible des supporteurs ultras niçois (voir la vidéo plus bas). Ces derniers avaient visé le point de corner avec divers projectiles en direction du joueur réunionnais de l'OM.



Parmi les supporters les plus visibles sur les images captées par la diffusion télévisée, Tony C. a vite été identifié. Il avait été interpellé dès le lendemain. Il a dû s'expliquer pour la première fois sur son comportement violent lors de son audition effectuée deux jours plus tard, le 24 août. Ce sont des extraits du procès-verbal qui ont été dévoilés par L'Equipe ce samedi.



Tony C., qui a reçu des menaces dès le soir du fameux match, s'est "rasé la barbe par peur d'être reconnu dans la rue", a-t-il aussi affirmé. La suite de ce triste feuilleton se jouera sur le terrain de la justice le 22 septembre où le supporter est appelé à s'expliquer. Le jeune homme est depuis deux semaines sous contrôle judiciaire.



Le football, le vrai, reprendra ses droits à l'occasion d'un nouveau match. Ce jeudi 9 septembre, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé que le match auquel il manquait 15 minutes de jeu sera finalement rejoué sur terrain neutre.

Jour de commission de discipline. Après les incidents #OGCNOM, si l’OM ne gagne pas sur tapis vert et si les joueurs ne sont pas totalement blanchis, nous sommes sur l’un des plus gros scandales de ces dernières années. Le monde du football vous regarde. pic.twitter.com/N5LRhDOfF3 — Matthieu Franceschi (@FranceschiMatt) September 8, 2021





