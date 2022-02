Nice-OM : Dimitri Payet face à ses démons

Le match avait été rejoué en octobre sur terrain neutre et à huis clos. Il s’était soldé par un match nul un but partout. La sanction infligée à l’OGC (2 points de suspension, dont un avec sursis, et 3 matchs à huis clos) avait été jugée trop clémente par de nombreux commentateurs.Les innombrables évènements sur les terrains français depuis confirment cette fâcheuse tendance. Dimitri Payet avait de nouveau été visé par une bouteille d’eau lors d’un match face à Lyon en novembre. Un évènement qui a traumatisé le joueur et qui avait exprimé son mal-être dans les colonnes du Monde.C’est donc avec ce lourd passif que va se dérouler le derby méditerranéen ce soir. Le club de Nice et la préfecture des Alpes-Maritimes ont fait savoir que le dispositif de sécurité sera maximal. Trois compagnies de police supplémentaires au dispositif habituel seront déployées autour du stade. À l’intérieur, 700 agents de sécurité seront assistés de filets amovibles lors des corners.Face à eux, ils auront un stade de 33.000 personnes surchauffées par cette rivalité historique pris à un autre tournant. Aucun supporter marseillais ne sera présent. Les supporters des Aiglons qui attendent impatiemment la venue des Phocéens. Le célèbre chant "Marseille, Marseille, on t’… " a été chanté tout le long de la rencontre face à Clermont dimanche dernier.Dirigeants et entraîneurs appellent au calme pour ce match, en espérant qu’ils soient entendus.