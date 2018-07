Nicaragua : Tirs d'armes de guerre sur des jeunes réfugiés dans une église, deux morts

Le Nicaragua est scène de violences depuis trois mois, un mouvement de protestation contre le président Daniel Ortega, accusé par ses opposants d'avoir installé une "dictature corrompue". Les protestataires réclament des élections anticipées.



Fers de lance de ce mouvement protestataire, des étudiants de l'Université Nationale du Nicaragua s'étaient retranchés dans une église à Managua. La police, aidée de paramilitaires, a assiégé l'église durant 20 heures, jusqu'à l'assaut final vendredi, à l'arme de guerre. Deux étudiants ont été blessés mortellement à la tête, et 14 sont blessés, selon des témoins.



Le cardinal de Managua, Leopoldo Brenes, a mené la mission d'évacuation, tentant une médiation avec le gouvernement, afin de faire cesser les tirs. Deux bus ont été affrétés par l'épiscopat pour évacuer les étudiants vers la cathédrale de Managua, sous les hourras de la foule.



Depuis le début du mouvement de protestation, plus de 270 personnes ont trouvé la mort et quelque 2 000 ont été blessées, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).