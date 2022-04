La grande Une Nez sectionné dans une dispute de couple: La femme entendue par les policiers

​Après avoir disparu de la circulation, la femme suspectée d’avoir participé à une violente dispute avec son compagnon la nuit dernière est entendue par les policiers. Par IS - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 19:12

Une dispute au sein d’un couple a tourné à la scène de boucherie dans un immeuble dionysien dans la nuit de samedi à dimanche.



La femme suspectée d’avoir participé à cette violente dispute est depuis ce dimanche après-midi entendue par les policiers de Saint-Denis. Sa garde à vue permettra aux enquêteurs d’en savoir un peu plus sur l’enchainement des événements.





A l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux, ni victime, ni auteur présumé des faits n’étaient présents.



Néanmoins, des traces de sang étaient visibles ce dimanche matin dans l’immeuble, ainsi qu'un bout de nez. Les enquêteurs savent désormais que ce bout de nez appartient à l’homme. Ce matin, personne ne s’était présenté à l'hôpital pour avoir perdu son nez.



Le parquet décidera ce lundi des suites à donner à cette affaire et en fonction des plaintes qui pourraient être déposées de part et d’autre.

