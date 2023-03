A la Une . Nez-de-Boeuf : Une vache met en déroute un groupe de randonneurs

Pour protéger son petit, une vache a foncé sur un groupe de randonneurs plus tôt cet après-midi. Bilan, un nez cassé et une grosse bosse chez une fillette de 7 ans. Par La rédaction - Publié le Samedi 18 Mars 2023 à 17:34

Partis prendre l’air frais des Hauts, ces promeneurs se souviendront longtemps de leur rencontre avec une vache pétrie d’un instinct de protection maternelle particulièrement développé. Cherchant à protéger son veau, l’animal a foncé sur le groupe, projetant une jeune fille contre un grillage et cassant le nez d’un quinquagénaire.



Appelés, les gendarmes du PGHM n’ont pas pu accéder au groupe en hélicoptère à cause de la brume, les forçant à se rendre sur place en voiture. Plus de peur que de mal finalement, l’homme au nez cassé pouvant rentrer par ses propres moyens et la fillette a été ramenée aux pompiers, qui l’ont prise en charge. Aux dernières nouvelles, la vache n’a pas une égratignure.