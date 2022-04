A la Une . Nez arraché lors d'une dispute conjugale : Le couple convoqué devant la justice

Dimanche dernier, dans un quartier du chef-lieu, une rixe alcoolisée laissait un conjoint sans nez. Sa compagne, sur les dents après avoir reçu des coups, aurait riposté violemment. Tous deux se retrouveront à la barre d'un tribunal. Par IS - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 11:02





Dimanche 24 avril dernier, au petit matin, une dispute aurait opposé les conjoints dans le hall d'un immeuble situé allée des Aventurines, à la Source, un quartier de Saint-Denis. C'est après une soirée très alcoolisée, dans l'appartement d'une amie, que les faits se seraient déroulés. Cette dernière a raconté que la femme ayant essuyé plusieurs coups avait vu rouge. Elle aurait alors arraché le nez de son rival d'un coup de dent.



Le nez avait été retrouvé par les officiers de police judiciaire ainsi que des traces de sang dans la matinée dominicale. Le couple devrait avoir à répondre prochainement de violences réciproques.Dimanche 24 avril dernier, au petit matin, une dispute aurait opposé les conjoints dans le hall d'un immeuble situé allée des Aventurines, à la Source, un quartier de Saint-Denis. C'est après une soirée très alcoolisée, dans l'appartement d'une amie, que les faits se seraient déroulés. Cette dernière a raconté que la femme ayant essuyé plusieurs coups avait vu rouge. Elle aurait alors arraché le nez de son rival d'un coup de dent.Le nez avait été retrouvé par les officiers de police judiciaire ainsi que des traces de sang dans la matinée dominicale. Mais ni auteur ni victime n'étaient restés sur les lieux. Des appels à tous les hôpitaux et cliniques de l'île n'avaient donné aucune piste.





Ce mardi, tous deux devraient être présentés à la procureure de la République de Saint-Denis. Une convocation en justice devrait vraisemblablement leur être remise avec un placement sous contrôle judiciaire en attendant leur prochaine comparution. Mais hier, la mise en cause a pu être identifiée et placée en garde à vue ainsi que la victime présumée un peu plus tard.Ce mardi, tous deux devraient être présentés à la procureure de la République de Saint-Denis. Une convocation en justice devrait vraisemblablement leur être remise avec un placement sous contrôle judiciaire en attendant leur prochaine comparution.