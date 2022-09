A la Une . Nez arraché lors d'une dispute conjugale : "C'est la 24ème fois qu'on se sépare"

Avril dernier dans le chef-lieu, les policiers alertés par des voisins ayant découvert un nez humain et du sang dans la cage d'escalier n'avaient pas réussi à trouver immédiatement son propriétaire. Ce n'est que quelques jours plus tard que le morceau a été réclamé, fruit d'une énième dispute au sein d'un couple habitué à communiquer violemment. Par Régis Labrousse - Isabelle Serre - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 17:09





Le nez avait été retrouvé par les officiers de police judiciaire ainsi que des traces de sang dans la matinée dominicale.



Deux jours après l'insolite découverte, Dimanche 24 avril 2022, au petit matin, une dispute avait opposé des conjoints dans le hall d'un immeuble situé allée des Aventurines, à la Source, un quartier de Saint-Denis. C'est après une soirée très alcoolisée, dans l'appartement d'une amie, que les faits s'étaient déroulés. Pamela K., 36 ans, avait essuyé plusieurs coups et avait vu rouge. Elle avait alors arraché le nez de son rival, Harry I., 54 ans, d'un coup de dents et lui avait mordu le bras.Le nez avait été retrouvé par les officiers de police judiciaire ainsi que des traces de sang dans la matinée dominicale. Mais ni auteur ni victime n'étaient restés sur les lieux. Des appels à tous les hôpitaux et cliniques de l'île n'avaient donné aucune piste.Deux jours après l'insolite découverte, la mise en cause avait pu être identifiée et placée en garde à vue ainsi que la victime présumée un peu plus tard.





Il l'attache avec la laisse du chien pour la calmer



Quant aux disputes de l'an dernier, en juillet, le couple avait échangé des coups de poing. Monsieur avait eu trois dents cassés et des hématomes. Un mois avant l'histoire du nez, c'est madame qui aurait commencé à montrer son mécontentement au sujet de l'organisation de l'anniversaire d'un de leurs enfants. Le ton était monté. Pour qu'elle se calme, Harry I. n'aurait eu d'autre choix que de l'immobiliser au sol en l'attachant avec la laisse du chien. Ce jeudi, le couple est convoqué devant le tribunal correctionnel de St-Denis pour répondre de violences volontaires qui se seraient déjà produites en juillet 2021 et en mars 2022. "C'était la 24ème fois qu'on se séparait, explique madame au tribunal. On avait consommé et on a passé la nuit ensemble. Il m'a tapé la tête et j'ai eu mal. J'ai mordu mais c'était pour me défendre". À ses côtés le conjoint attend son tour puis évoque la jalousie "comme d'habitude". Il explique avoir projeté madame au sol pour qu'elle ne lui jette rien à la figure. La tenant par les bras, il avait été mordu. Cinq jours d'interruption temporaire de travail lui avait été prescrit.Quant aux disputes de l'an dernier, en juillet, le couple avait échangé des coups de poing. Monsieur avait eu trois dents cassés et des hématomes. Un mois avant l'histoire du nez, c'est madame qui aurait commencé à montrer son mécontentement au sujet de l'organisation de l'anniversaire d'un de leurs enfants. Le ton était monté. Pour qu'elle se calme, Harry I. n'aurait eu d'autre choix que de l'immobiliser au sol en l'attachant avec la laisse du chien.

"Ca va s'arrêter quand ?" interroge le président. "C'est une relation toxique," commente le ministère public se félicitant que le couple ait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact entre avril et aujourd'hui. La représentante de la société propose au tribunal de prononcer la peine de 2 mois avec sursis pour Pamela K. et 60 jours amendes à 15€ pour Harry I.



Les juges décident de condamner monsieur à 90 jours amendes à 10€ et madame à 3 mois de prison avec sursis. Le couple devra suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales.