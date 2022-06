Nexo / Tukatukas au Kerveguen ce vendredi

Nexo

Attention tornade en approche ! Figure montante de la scène punk danoise, NEXØ est un groupe à l’énergique survoltée. Le quatuor allie le dynamisme effréné du punk hardcore à des paysages sonores lourds mais ludiques, reflétant un monde en mutation rapide et brutale. En concert, un sentiment d’urgence absolue envahit la foule, quelque chose est en jeu. En équilibre sur le bord de la scène, prêts à exploser, les musiciens mettent à nu leur âme tout en gardant pied, créant une expérience qui ne cesse de résonner sous la peau. Leur musique délivre un message clair, fort. Un concert de NEXØ, c’est du sang, de la sueur et des larmes soufflés à travers un amplificateur. Le groupe a profité du confinement pour écrire un nouvel opus « False Flag ». La musique y est plus lourde que leur premier album « New Normal » (2019); lourde comme l’époque. Un punk brut complété par des expériences sonores et des éléments psychédéliques, témoignage d’un groupe qui refuse de rester immobile.



------------------

Tukatukas

Groupe de punk-rock local, les Tukatukas est loin des clichés carte postale de la Réunion. Actif depuis 2008, Laeticia (chant), Nico (basse), Gérald (guitare), Bruno (batterie) et Loïc (saxo) continuent de «secouer le cocotier» avec la même énergie et la même verve ! Et quelle énergie, pas de temps mort dans leurs sets ! Les morceaux s’enchaînent sans bla-bla faisant monter la tension et vous donnant une envie irrépressible de vous mêler au «Pogo » Oiseau aux couleurs punk hardcore, le groupe tend également vers le rock, parfois le ska, en anglais et en français, mais n’en oublie pas pour autant ses origines en reprenant un texte en créole d’Alain Peters. Après «Chaleur Tropicale» (2012) et «Red Blood» (2016), les Tukatukas prévoient de sortir un double album vinyle «Royal Bourbon». En attendant, préparez-vous à la déferlante sonore «tukatukassienne». Ca va envoyer !