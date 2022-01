International New York : Un incendie fait au moins 19 morts, dont 9 enfants

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble du Bronx à New York hier. Le bilan provisoire fait état de 19 morts, dont 9 enfants. Par GD - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 10:15

Depuis 30 ans, New York n’avait pas connu un tel incendie. Dimanche 9 janvier, un incendie s’est déclaré en fin de matinée dans un immeuble situé dans le quartier du Bronx. Deux cents pompiers ont été mobilisés pour vaincre les flammes.



Le bilan actuel fait état de 19 morts, dont 9 enfants. Un bilan qui devrait s’alourdir, selon le commissaire des pompiers qui s’attend à de nombreux décès. Ce dernier a indiqué que ses hommes avaient trouvé des victimes à chaque étage.

