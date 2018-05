Société Neuf petits Réunionnais en voyage de rêve avec l’Association 1000 Sourires Quoi de mieux que le cadre idyllique du Lux* Saint-Gilles pour l’annonce d’un voyage de Rêve ? C’est dans la douceur feutrée du 5 étoiles que les neuf enfants en partance pour la Métropole avec l’Association 1000 Sourires ont rencontré les parrains et partenaires de l’opération. Du lundi 7 au mercredi 23 mai 2018, neuf petits saint-paulois des quartiers de Ravine Daniel, Corbeil et l'Etang vont vivre un voyage en VIM (Very Important Marmailles) avec l’Association 1000 Sourires. Issus de milieux défavorisés, les footballeurs en herbe s’envolent ce soir vers Paris, Lyon, Marseille … pour un programme copieux rythmé par des matchs, visites et activités. Le tout concocté par le président Ibrahim Ingar. Pour ces marmailles qui n’ont jamais pris l’avion, ce voyage organisé par 1000 Sourires est un rêve qui devient réalité.

Direction ce soir vers Paris par le vol Air Austral ! Les enfants iront également à Lyon, Marseille et Albertville. Ismaël, Franck, Andy, Alexandre, Corentin, Johan, Idris, Aimeric et Jonathan auront notamment la chance de voir évoluer leurs joueurs préférés, en vrai, sur le terrain. Car ce sont les trois premiers clubs de la Ligue 1 qui vont ouvrir leurs portes aux petits Réunionnais : le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Ils pourront dès leur arrivée assister mardi soir au Stade de France à la finale de la Coupe de France de football entre les équipes du Paris Saint-Germain et des Herbiers. Ils assisteront samedi au Parc des Princes à la rencontre de Ligue 1 PSG-Rennes où sera remis le trophée officiel de champion de France au club parisien et ils verront évoluer le kréopolitain Dimitri Payet à Marseille lors de la dernière journée au cours du match OM-Amiens.

« Ce voyage est rendu possible grâce à un bel élan de générosité de nombreux partenaires à La Réunion et à une belle crédibilité de l’association acquise au fil des années dans l’Hexagone. Il faut aussi souligner l’implication des parrains nationaux de l’opération tels que Fabrice Abriel, consultant à Canal +, Jérémy Morel, défenseur à l’Olympique Lyonnais et Dimitri Payet, milieu et capitaine de l’Olympique de Marseille qui nous rejoint cette année » rappelle Ibrahim Ingar.

- Du foot, mais pas que - Du foot, ils vont en voir, mais ils vont aussi en faire ! Les Réunionnais vont notamment jouer face aux jeunes de l’Union Olympique Albertville. Au programme aussi : natation au prestigieux Cercle des Nageurs de Marseille, équitation au Centre équestre Pastré ou encore de la patinoire. Et bien d’autres surprises encore… Mais il n’y aura pas que du sport pendant ce voyage. Deux journées citoyennes sont prévues avec le Ministère de l’Intérieur en région parisienne et à Marseille. De quoi, pourquoi pas, susciter quelques vocations. Les enfants découvriront également un simulateur ultra-performant avec le groupe Saf Hélicoptères à Albertville : les pilotes d’hélicoptères du monde entier s’y pressent pour se perfectionner aux manœuvres d’urgence.



opération de l’association 1000 Sourires, l’objectif du président Ibrahim Ingar est que ces enfants reviennent transformés et grandis par ce voyage initiatique.





Site de l’association 1000 Sourires : www.1000sourires.re



L'aventure est d'envergure pour ces marmailles issus de familles modestes. Leurs parents l'affirment : leur organiser ne serait-ce qu'un voyage était impossible pour eux.





