Nettoyons la planète en 1 jour ce samedi 15 septembre !

Plus que quelques jours avant le World Clean Up Day! Annoncé comme le plus grand mouvement citoyen de l’Histoire, le World Clean Up Day se déroulera également à Saint-Paul – au Cap la Houssaye- ce samedi 15 septembre.



Environ 150 pays et des millions de citoyens vont donner de leur temps et coordonner leurs efforts pour une journée mondiale de ramassage des déchets sauvages. Cette opération grand public et gratuite, qui s’inscrit dans le cadre du World Clean Up Day, vise à nettoyer la planète en un jour!



A La Réunion, c’est le site du Cap la Houssaye très impacté par les diverses pollutions qui sera la cible de cette opération menée ce samedi par l’association Apnée Réunion Loisir de 8h30 à 11h30. Celle-ci organise régulièrement avec d’autres associations des nettoyages sous-marins et terrestres sur le site du Cap la Houssaye.



« Au-delà du nettoyage, le projet à pour objectif de démontrer concrètement l’omniprésence des déchets sauvages dans notre environnement ; sensibiliser largement les citoyens aux problématiques en lien avec ce fléau ; motiver l’implication citoyenne aux côtés des divers acteurs œuvrant quotidiennement sur le sujet et promouvoir les actions durables de réduction des déchets à travers le monde », indique Thierry Peres de l’association Apnée Réunion Loisir. Sur place, les gants et les sacs poubelles seront fournis par la collectivité, les services du TCO procèderont à l’enlèvement des déchets récoltés. Associations, citoyens, entreprises, écoles et collectivités… Mobilisons-nous et agissons tous ensemble le 15 septembre prochain pour une journée positive et festive.



Venez nombreux, c’est pour la bonne cause !



La page Facebook de l’événement