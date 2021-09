Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Nettoyons la nature : les associations prêtes pour samedi





L’occasion également pour les médiateurs de Cycléa de sensibiliser chacun des acteurs au tri sélectif des déchets dans le cadre de cette opération citoyenne d’envergure où de nouvelles associations telles que Féminis’is – une association de jeunes lycéenne qui promeut l’égalité Hommes/Femmes- prennent place aux côtés de 13 autres associations : Association Développement du plate, ADH, Colim-fit, ADQBM, Contour Tamarin, Zétwal Laleu, Piton St Leu lève la tête, IK, ASL, Afol pa marmay, Rjf & co, la boîte à couture, Vien A Zot et Aimée sans oublier le comité départemental du sport en milieu rural à La Réunion.



