Société Nettoyage citoyen du front de mer dionysien ce dimanche

L’association Project Rescue Ocean Réunion organise un grand nettoyage du front de mer de St-Denis dimanche 28 juin. Les bénévoles de l’association espèrent attirer de nombreux novices à cette action citoyenne. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 27 Juin 2020 à 14:43 | Lu 1067 fois





Les participants sont priés d’apporter des gants, une casquette et de l’eau. Les sacs de ramassages seront fournis par l’association. Plus d'information sur En ce jour d’élection, Project Rescue Ocean Réunion veut rappeler que la citoyenneté ne passe pas que par les urnes. L’association organise une action de ramassage des déchets sur le Front de mer de Saint-Denis. Le ramassage se fera le long du sentier du littoral. Le rendez-vous se fera à 9h au croisement du Bd du Chaudron et du Bd Lancastel (après le pont au-dessus du Bd Lancastel, au niveau du radar). Une banderole indiquera le point de rassemblement.Les participants sont priés d’apporter des gants, une casquette et de l’eau. Les sacs de ramassages seront fournis par l’association. Plus d'information sur ce lien





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur