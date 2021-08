A la Une . Netflix and Pay : Les tarifs augmentent

Le leader du streaming mondial augmente d’un à deux euros ses trois offres d’abonnement. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse : De nouvelles fonctionnalités, du nouveau contenu… Le géant américain veut rester attractif quoiqu’il en coûte face à la concurrence. Par Nicolas Limbé - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 16:06

L’abonnement le moins cher, l’Essentiel, qui coûtait jusqu’alors 7,99€, passe à 8,99€. Le Standard, qui permet un affichage HD sur 2 écrans simultanés, monte de 11,99€ à 13,49€. Pour finir, le Premium qui donne accès à l’Ultra HD sur 4 écrans à la fois, passe de 15,99€ à 17,99€.



Depuis son arrivée sur le territoire français en 2014, c’est la troisième fois que la plateforme américaine augmente ses prix. L’offre Premium a augmenté de moitié en 7 ans.



Compenser les dépenses et les faibles entrées



Selon le Journal du Net, ses augmentations seraient dues aux dépenses liées à l’acquisition et à la production de nouveaux contenus. Aussi Netflix veut compenser "le ralentissement de la croissance des nouveaux abonnés. (…) L'Américain, qui cumule désormais près de 209 millions d'abonnés dans le monde, n'en a recruté "que" 5,5 millions de nouveaux au premier semestre 2021. C'est sa plus mauvaise performance depuis 2013 et un signe que les réserves de croissance se tarissent." Et ce, malgré les bonnes entrées de 2021 en terme de contenu.



L’augmentation des tarifs rime aussi avec de meilleurs services, et de nouvelles fonctionnalités. Le Smart Download a été installé sur la plateforme : une fonction qui lance automatiquement le téléchargement de contenus censés vous plaire. Le bouton Direct permet quant à lui, "uniquement via le navigateur web, de regarder des programmes définis, à toute heure de la journée".







Les prix à l’étranger



Netflix étudie aussi la possibilité d’intégrer des jeux gratuits et d'enrichir son offre sur sa plateforme. Le géant américain se doit d'innover devant une concurrence toujours plus rude tel que



Et si ces concurrents peuvent afficher des offres alléchantes, Netflix propose lui-même des prix très bas dans d’autres pays. Si l’entrée de gamme s’affiche à 7,99€ mensuel pour les Français, les Turcs, eux, doivent dépenser 26,99TL (livre turque), soit 2,72€/mois.



Les pays dans lesquels les prix Netflix sont les plus attractifs se nomment donc la Turquie (l’offre premium y culmine à 5,54€), l’Inde et le Canada.

