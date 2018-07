Nestlé rappelle un lot de lait infantile Guigoz 1er âge

Le géant de l'industrie alimentaire rappelle 38 boîtes de lait infantile, pour risque de contamination bactérienne. Ce rappel concerne des boîtes de lait en poudre "Guigoz 1er âge formule épaissie 800g" portant le numéro de lot 8075080624. Ces produits n'étaient pas destinés à la vente, ils étaient en phase de test industriel. Nestlé précise qu'ils ont été "intégrés par erreur dans le circuit de distribution en pharmacies".



Nestlé soupçonne une contamination bactérienne de type entérobacter, et invite les parents en possession de ces boîtes à ne pas les faire consommer à leurs bébés, et à les rapporter en pharmacie. Elles sont facilement reconnaissables, le logo Guigoz y est inscrit en blanc-gris et non en rouge, le mode d'emploi n'y figure pas, et les boîtes ne contiennent pas de mesurette. Nestlé a mis un numéro gratuit à disposition des parents : 0800 223 242.