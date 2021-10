A la Une . Nesly revient enfin pour Mikl, mais est-ce trop tard ?

Le duo "Encore une fois" entre la zoukeuse antillaise Nesly et le Réunionnais Mikl avait fait près de 30 millions de vues sur YouTube en 2019. Les deux artistes se retrouvent pour une nouvelle réalisation deux ans après. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 à 09:25

C'était il y a un peu plus de deux ans. Nesly était à La Réunion et zoukait avec Mikl en toute insouciance. Les déclarations allaient bon train : "Le seul qui te fait frissonner car il t'aime vraiment, c'est moi." Nesly était tout aussi conquise par le charme du Saint-Pierre : "Mon coeur bat au rythme de tes mots", fredonne-t-elle en pensant à l'avenir : "Je nous voyais bâtir un empire."



Mais comme toujours dans les histoires d'amour, un élément perturbateur vient briser l'idylle. L'Antillaise doit partir et s'apprête à prendre l'avion : "Pense plus à nous car ma vie à moi se trouve là-bas", chante-t-elle. Et malgré les supplications de Mikl : "Je t'en prie, ne t'en va pas. T'es celle qui me donne goût à la vie", l'auteure de "Venus" s'envole et cela sans "une dernière fois" (même si la lune était bonne...).









Les retrouvailles, deux ans plus tard



La crise sanitaire a séparé nos deux protagonistes sûrement plus longtemps que prévu. Les confinements sont levés et les deux artistes se retrouvent pour un nouveau duo. (Cette fois, le clip n'est pas tourné à La Réunion, mais nous ferons abstraction de cet élément par souci de continuité narrative.)



Une nouvelle coupe de cheveux mais surtout une nouvelle direction pour Nesly qui fait le chemin inverse, deux ans après : "Je veux refaire partie de ta vie." Elle s'apprête à retrouver Mikl et sait que raviver la flamme ne sera pas facile : "Mon départ en toi, a fait des ravages."



L'Antillaise multiplie les promesses : "Prends-moi la main et je resterai toujours à tes côtés" ; "Je te referai croire en nous" ; "Je te rendrai fou"



Le suspens est à son comble alors que Mikl commence son couplet : "Tu connais mon orgueil, ce n'est pas facile d'oublier tout le mal que tu m'as fait quand tu es partie."



Le Saint-Pierrois explique avoir commencé à reconstruire sa vie sans sa dulcinée : "J'ai pris du temps pour t'effacer de mes plans". Il n'a pas réussi à la convaincre pour "une dernière fois" avant son départ. L'amertume est encore présente : "Tu n'as pas voulu t'engager, donc reste libre !"



Et comme souvent dans les relations, la communication est primordiale et permet de trouver des solutions. Mikl fait part de ses craintes et Nesly lui assure : "Sur moi, tu peux compter. J'te laisserai plus tomber."







