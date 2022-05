A la Une . Nesly est à peine partie que MIKL se tourne vers Clara

MIKL et Clara ont évoqué sur les réseaux sociaux la possibilité d'un duo en réponse à la proposition d'un internaute. Attention : le titre était écrit au second degré et une bonne partie de l'article le sera aussi. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 16:29





Nesly était à La Réunion en début du mois de mai pour le Festival Zouk organisé par le Kartel Prod à ExpoBat Saint-Paul. Un passage très remarqué et qui a eu pour conséquence de repousser l'arrivée de l'hiver de quelques jours sur notre département.C'était aussi l'occasion de renouer une histoire d'amour entre deux îles. Si c'était une série, on l'aurait appelée Coeur Océan (et cette fois, il y aurait eu un Réunionnais). Nesly et Mikl nous ont gratifié au fil des années de deux duos à succès où ils chantent une douloureuse séparation mais aussi une deuxième chance donnée à l'amour."Encore une fois" date de trois ans et compte plus de 30 millions de vues. " Prends-moi la main " est en ligne depuis la fin de la semaine dernière et a été visionné déjà près de 8 millions de fois sur YouTube.





Quoi qu'il en soit, Nesly à dû retrouver les Antilles. Et on ne sait pas encore quand la déesse de la beauté ( Vénus ) reviendra. Mais le ciel semble s'être assombri dans cette romance documentée sur YouTube et jusqu'à présent limpide. Les nuages sont arrivés aussi vite et aussi soudainement que sur la plage où bronzait Nesly hier.



Wopé @miklartist quand ça ou fait un duo sega avec Clara Roland ?

L'idée est pourtant alléchante ! Le roi du zouk réunionnais et la nouvelle reine du séga sur la même chanson, le succès est garanti ! D'autant plus avec une collaboration Nirvana Studios et KDM Production, dont les chaînes YouTube enchaînent les millions de vues à ne plus en savoir quoi faire. L'oiseau de mauvaise augure est BrownSugar974 . C'est ce membre de la #Team974 qui fait une proposition semble-t-il innocente mais qui pourrait avoir des conséquences sans précédent (peut-être un record de vues pour une vidéo YouTube d'artistes réunionnais, par exemple)...L'idée est pourtant alléchante ! Le roi du zouk réunionnais et la nouvelle reine du séga sur la même chanson, le succès est garanti ! D'autant plus avec une collaboration Nirvana Studios et KDM Production, dont les chaînes YouTube enchaînent les millions de vues à ne plus en savoir quoi faire.

MIKL semble conquis par l'idée et interroge les Réunionnais (la réponse sera un "oui" emphatique). Clara renchérit rapidement : "Alors là ! Avec grand plaisir ! Si le public est chaud, allons, allons !"

On espère qu'un duo avec Clara ne nous privera pas d'un nouveau featuring entre MIKL et Nesly. Ne vous inquiétez pas, il est toujours dans ses DMs.





