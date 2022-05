La grande Une Nesly déchaîne les passions à La Réunion

La chanteuse faisait partie des nombreux artistes invités par le Kartel Prod qui a organisé le Festival Zouk ce week-end. Nesly est la reine de ce genre musical depuis plusieurs années. Elle est suivie par les Réunionnais sur les réseaux sociaux. Sa venue a provoqué de très nombreuses réactions. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 11:25





Les Réunionnais ont beaucoup parlé de l'artiste antillaise durant son passage de quelques jours à La Réunion. De sa voix enchanteresse, mais aussi de sa proximité avec le chanteur réunionnais MIKL et de ses choix vestimentaires, pourtant entièrement assumés et qui sont, au fond, une expression des libertés de tous.





La chanteuse Nesly est une artiste plébiscitée en Outre-mer et notamment à La Réunion. La déesse de l'amour et de la beauté - elle chante "Appelle-moi Vénus" - était très attendue sur notre île pour le festival zouk qui a rassemblé des milliers de Réunionnais à l'ExpoBat Saint-Paul à l'initiative du Kartel Prod.

Une première photo qui fait jaser



Les commentaires sur les réseaux sociaux ont commencé quelques jours plus tôt. Nesly avait publié une photo d'elle en maillot de bain à la plage sur Instagram. Une publication qui ne détonne pas des précédentes. Elle s'était d'ailleurs déjà prise en photo avec le même ensemble quelques semaines auparavant sans que cela ne provoque de tollé.



Mais les commentaires négatifs étaient si nombreux que la chanteuse a choisi de réagir directement sur son compte. "Vous n'avez jamais vu des seins ?", interroge-t-elle. Une façon aussi de dire qu'elle assumera ses choix et ne changera pas face aux critiques.

La robe de la discorde



C'est donc alors qu'elle commence déjà à déchaîner les passions que Nesly arrive à La Réunion. Elle participe au Festival Zouk à l'ExpoBat. La chanteuse enchaîne plusieurs de ses tubes aux millions de vues sur YouTube. La foule déchaînée chante à l'unisson et danse pendant que l'artiste livre une performance remarquable.



Mais les images extraites du show font ensuite les choux gras des commentateurs professionnels du Facebook réunionnais. Certains se concentrent sur les choix vestimentaires de Nesly, au lieu de sa voix, et notamment sur sa robe échancrée.



Les commentaires fusent et des "débats", loin des sujets d'actualité comme les législatives , le Covid ou les risques de pénuries alimentaires , divisent les Réunionnais. Beaucoup la défendent et rappellent qu'elle comme tout autre, s'habille selon ses goûts.

Les rumeurs nées d'une relation fictionnelle



MIKL et Nesly collaborent depuis plusieurs années. Le Réunionnais et l'Antillaise ont livré récemment le deuxième volet de leur histoire d'amour musicale. "Prends-moi la main", mis en ligne 2021



Les deux artistes étaient donc tout naturellement ensemble sur scène. Ils ont à plusieurs reprises chanté et dansé devant leur public. Il n'aura pas fallu plus que quelques pas en collé-serré sur un zouk envoûtant pour que les internautes cherchent à savoir si la relation est réelle.



Une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Mais les spéculations vont bon train. Beaucoup n'hésitent pas à exprimer une pointe de jalousie, d'autres s'inquiètent pour leurs compagnons respectifs (s'ils en ont).

La Réunion a hâte de revoir Nesly



Tous ces messages et commentaires sur les réseaux sociaux semblent indéniablement montrer que Nesly déchaîne les passions à La Réunion.



La déesse de la beauté ("Venus") nous avait déjà dit que sa vie se trouve là-bas ("Encore une fois") et elle s'en est allée. Mais il n'y a aucun doute que les Réunionnais attendront son retour et lui prendront la main même si son départ a fait en eux des ravages ("Prends moi la main").



