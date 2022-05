A la Une . Népal : Un avion porté disparu avec 22 personnes à bord

— Flightradar24 (@flightradar24) May 29, 2022

Un avion a disparu au-dessus d’une zone montagneuse du Népal avec à son bord vingt-deux personnes (trois membres d’équipage et dix-neuf passagers). L'annonce a été faite ce dimanche la compagnie aérienne Tara Air alors que l'appareil devait relier Jomsom au départ de Pokhara.La durée de ce vol, prisé des randonneurs étrangers et des pèlerins, est habituellement d’une quinzaine de minutes, précise l’agence de presse américaine Associated Press (AP), mais le contact a été perdu peu de temps aprè le décollage.Deux hélicoptères ont été dépêchés pour les opérations de recherche, que le mauvais temps pourrait ralentir.Le pays affiche un mauvais bilan matière de sécurité aérienne. En mars 2018, le crash d'un avion de la compagnie bangladaise US-Bangla Airlines à proximité de l’aéroport de Katmandou a fait 51 morts. En 2019, trois personnes ont perdu la vie lors d'un décollage raté. L’accident le plus meurtrier remonte à 1992 : 167 personnes ont péri à proximité de l’aéroport de Katmandou lors d’un vol de Pakistan International Airlines.