Communiqué Néonicotinoïdes : Génération Ecologie félicite la décision de la cour de Justice de l’UE

Après le vote de l’Assemblée nationale pour la réautorisation des néonicotinoïdes le 6 octobre dernier, la cour de Justice de l’Union européenne a conforté la loi française de 2018 interdisant 5 de ces produits phytosanitaires. Une décision que salue Génération Écologie dans un communiqué.

Par NP - Publié le Samedi 10 Octobre 2020 à 08:17 | Lu 563 fois

Le communiqué :

NÉONICOTINOÏDES :

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE INFLIGE UN CAMOUFLET AU GOUVERNEMENT

Ce 8 octobre, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt par lequel elle conforte la décision française d’interdire, en juillet 2018, 5 néonicotinoïdes : l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiamethoxam.



Saisie par le Conseil d’État français de trois questions relevant de sa compétence, la Cour de Justice a jugé que la procédure suivie par la France pour notifier ces cinq interdictions à la Commission européenne en 2018, était bien conforme au droit applicable. La Cour de Justice a également jugé que si la Commission européenne avait pour sa part limité son interdiction à seulement 3 néonicotinoïdes, la France était restée libre d’en interdire davantage en cas d’urgence nécessaire.



Cet arrêt de la Cour de Justice intervient quelques jours à peine après le vote inadmissible par l’Assemblée nationale d’une loi permettant paradoxalement la réintroduction des néonicotinoïdes en agriculture.



Conforté par cette décision, Génération Ecologie, à l’origine de la campagne “Néonicotinoïdes : quand c’est non… c’est NON !” appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation citoyenne contre le projet de loi de ré-autorisation des néonicotinoïdes qui sera examiné par le Sénat fin octobre.



Rappel des faits et de la procédure :

- En août 2016, la loi biodiversité est promulguée, elle interdit les « substances actives de la famille des

néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits ».

- Par décret du 30 juillet 2018, la France établit la liste de 5 substances concernées par cette interdiction.

- Dans la foulée, le consortium des pesticides (Union des Industries de Protection des Plantes) attaque le

décret devant le Conseil d’Etat.

- En juillet 2019, le Conseil d’Etat adresse à la Cour de justice de l’Union européenne 3 questions

préjudicielles auxquelles la Cour a répondu ce jour.

[- Le 06 octobre 2020, l’Assemblée Nationale vote pour la ré-autorisation des néonicotinoïdes]

- Il appartient désormais au Conseil d’Etat de se saisir de ces réponses pour rendre sa décision sur le

décret du 30 juillet 2018.



