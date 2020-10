Politique Néonicotinoïde : Nadia Ramassamy a aussi voté "non"

Comme Nathalie Bassire, le vote de Nadia Ramassamy sur le projet de loi a mal été enregistré par l'Assemblée nationale. La députée a tenu à ce que l'erreur soit rectifiée. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 13:50 | Lu 315 fois

Le communiqué de Nadia Ramassamy



À la suite du vote de mardi dernier sur la réintroduction des néonicotinoïdes dans la filière betterave pour les trois années à venir, une erreur a été commise lors du vote. Particulièrement engagée en faveur de la transition écologique, et donc contre la réintroduction des néonicotinoïdes, je réaffirme ma position contre ce projet de loi.



Si je regrette grandement cet incident technique, je tiens encore une fois à rappeler que j’ai tout au long de mon mandat œuvré pour la protection de notre environnement et de notre biodiversité, à La Réunion comme sur l’ensemble du territoire français. J’ai d’ailleurs voté

contre le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique le même jour, ce dernier supprimant plusieurs garde-fous environnementaux.