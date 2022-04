Rubrique sponsorisée Neige-Line Edmond, la reine d’Europe d’haltérophilie fait son grand retour

La reine d’Europe d’haltérophilie, Neige-Line EDMOND, fait son grand retour et prend son envol, direction le Championnat de France Masters 2022, qui se déroulera en France à Comines, du 16 au 18 avril 2022. Connue pour ses nombreux exploits lors de multiples compétitions d’haltérophilie, c’est après deux ans d’absence que la Saint-Pauloise de 43 ans revient sous les feux des projecteurs. Par N.P - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 12:07

Sous la barre dès l’âge de 12 ans Originaire de Villèle, c’est durant son enfance que notre sportive de haut niveau débute dans le domaine du sport en s’adonnant à l’athlétisme, le judo et l’haltérophilie. C’est entre ces trois disciplines, qu’elle décide sans hésitation, de se plonger corps et âme dans l’haltérophilie. Séduite par son aspect technique, l’adrénaline et la performance, c’est une pure évidence pour Neige-Line EDMOND qui s’entraîne alors dans le Club Haltérophilie Musculation Culturel de l’entraîneur Jean-Luc Richard, au gymnase du Centre de Saint-Paul. Une décision qui porte ses fruits, car c’est à l’âge de 12 ans que la Saint-Pauloise remporte son premier titre. S’en suit une longue carrière remplit de victoire, au côté de son père, à qui elle porte une affection toute particulière, car sa carrière, c’est à lui qu’elle la lui doit, nous confit-elle.



Rien ne l’arrête Championne de France, Championne d’Europe Master et même Championne du Monde d’haltérophilie, notre sportif des hauts porte sur ses épaules un beau palmarès. C’est après la perte de son défunt petit-frère et de sa mère, que la Championne se pose durant deux années, après ce coup de massue, Neige-Line EDMOND trouve la force de revenir dans son domaine, afin de récupérer un énième titre supplémentaire en hommage à ses proches. Bien plus qu’un sport, c’est une passion qui l’anime au plus profond d’elle et elle décide de ne pas se laisser abattre.



Jamais seule La maman Championne d’haltérophilie de 43 ans est très bien accompagnée, en plus d’être coachée de près par sa fille Kamelle EDMOND et son compagnon, elle a aussi le soutien indéfectible de Didier LEROUX, Directeur technique national de la Fédération Française d’Haltérophilie – Musculation et du président du Comité Régional d’haltérophilie, Leonus ADOLPHE. Elle remercie de tout cœur ses filles, son fils, son compagnon, ainsi que ses collègues qui ont toujours été derrière elle pour la soutenir.

La Ville de Saint-Paul , Ville active et sportive et labellisée Terre de Jeux 2024, applaudit le retour de la Championne, Neige-Line EDMOND, la reine d’Europe d’haltérophilie.

Saint-Paul fière de ses champions !