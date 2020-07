A la Une .. Négligence envers un animal: Des kilos de dreadlocks rendent ce chien méconnaissable

Un chien a été trouvé dans un état pitoyable hier dans le quartier de Bagatelle à Saint-Suzanne. La Spa garde un oeil sur la situation; le propriétaire assure vouloir soigner l'animal. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 10:02 | Lu 3443 fois

Difficile de discerner la forme du corps ou même la gueule… Mais oui, il s’agit bien d’un chien. Cet animal a été négligé – c’est le moins que l’on puisse dire – par ses propriétaires à Sainte-Suzanne dans les hauts de Bagatelle. D’impressionnantes dreadlocks de plusieurs kilos recouvrent entièrement son corps ; il s’agit d’années d’accumulation de nœuds, de saleté et sûrement de puces ou autres bestioles.



C’est Bertrand Chevalier, bénévole depuis longtemps à la SPA, qui a été alerté hier par une amie des animaux. Il s’est donc rendu sur place. Le chien, sans surprise, n’est pas identifié et n’a pas de carnet de santé. Le propriétaire explique qu’il s’agit du chien de sa fille, partie en métropole. Et oui, il aurait demandé à sa femme de l’emmener chez le vétérinaire, et oui, il l’aurait lavé pendant le confinement. Des déclarations que le bénévole peine évidemment à croire. Etonnamment, le chien avait à boire et à manger dans un lieu propre, même s’il est attaché par une chaîne. L’échange et les photos ont été publiés sur Facebook.



Ce chien, le propriétaire ne veut malgré tout pas le laisser à la Spa. Avec la promesse d’un rendez-vous chez le vétérinaire et le toiletteur, Bertrand Chevalier s’en est donc allé et attend des nouvelles. Affaire à suivre, donc.





Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité