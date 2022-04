Politique "Nécessaire de constituer un front républicain au second tour pour faire barrage à l’extrême-droite"

Le référent départemental d'Agir 974, Imrhane Moullan, salue le score obtenu par Emmanuel Macron, arrivé en tête de ce premier tour des présidentielles, non sans tacler le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. Il appelle le patron de la fédération locale des Républicains à "tirer toutes les conclusions" de "l'échec sans appel" de la candidat LR, Valérie Pécresse, qui n'a obtenu que 3,78% à Saint-Pierre. Par NP - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 06:37

Je prends acte des résultats de ce 1er tour de l’élection présidentielle, et je salue le score du Président Macron, tant au niveau national qu’au niveau local.



Je me félicite plus particulièrement des 6 607 voix (18,44%) qu’il a obtenues sur la commune de Saint-Pierre.



C’est un véritable camouflet infligé à Michel Fontaine, responsable de la fédération locale « Les Républicains » (LR), sur l’ensemble de l’île et jusque dans dans son propre fief, d’autant que sa candidate, Valérie Pécresse, n’obtient que 1 353 voix (3,78%) à Saint-Pierre malgré la campagne menée sur le terrain notamment par le député David Lorion et la vice-présidente du Département Béatrice Sigismeau...



J’invite donc le Maire de Saint-Pierre à tirer toutes les conclusions de cet échec sans appel, et l’invite à nous rejoindre et à se ranger derrière notre candidat de la "Maison Commune".



Il est nécessaire de constituer un « front républicain » au 2nd tour pour faire barrage à l’extrême-droite dont les desseins sont incompatibles avec notre République française, notre Démocratie, les valeurs du Gaullisme, et notre « Vivre Ensemble » réunionnais.