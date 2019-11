Courrier des lecteurs Ne pas se laisser tromper par les lumières d’apparat…

En cette fin d'année et à la veille des prochaines élections municipales, la municipalité cherche par tous les moyens à faire croire à sa bonne gestion. Et pour elle, une "bonne gestion" se résumerait aux fêtes et aux réjouissances : organisation de la première fête foraine à la Rivière des Galets, mise en place des illuminations surdimensionnées de fin d’année avec leurs nouveaux plafonds lumineux et un périmètre élargi sur la ville, organisation de podiums dans les quartiers, animation musicale dans le centre-ville etc.

Toutes ces manifestations posent question à moins de quatre mois des élections municipales de mars 2020. Quelle volonté d'enganter la population se cache derrière ces nouveautés un peu voyantes ?

Toutes ces lumières que l’on peut qualifier "d’apparat" ne doivent pas masquer la réalité du déclin de notre ville. Quelle réalité bien triste avec :

- la liquidation judiciaire de la Sem ’Gem Port qui gère la Halle des Manifestations. Les activités seront stoppées le 22 décembre 2019. Et pourtant la Halle a été une structure emblématique de la Ville du Port, concourant à sa renommée dans toute La Réunion. - la fermeture d’enseignes commerciales au centre-ville et notamment le vide qui a pris place dans le marché couvert car cela ne correspond pas à la demande de la population. - les retards importants pris par les travaux de rénovation de la piscine municipale - la dégradation de notre littoral Nord et du Parc boisé, - la braderie du patrimoine foncier communal, pour quels résultats ? Pas en faveur de l’activité et de l’emploi car les ventes de terrain ne sont faites en réalité que pour équilibrer les comptes mal en point de la commune.

Tout ce qui brille n’est pas de l’or… faisons en sorte de préparer l’avenir, ne nous laissons pas aveugler par les éclats d’illusion. Firose GADOR Lu 73 fois







