Ne pas s’accrocher à son modèle social "Konm’ karapat’ dsi tété bèf maig’"

Après le gros succès de la manifestation du 19 janvier, l’intersyndicale complètement unifiée pour la bonne cause a réussi une fois de plus ce mardi 31 janvier à mettre dans la rue encore davantage de monde, plus de 2,3 millions de personnes en Métropole, 8 à 10 000 à Saint-Denis à Saint-Pierre (source syndicale) contre la nouvelle réforme des retraites de Mme Élisabeth Borne. La Première ministre affronte aujourd’hui une contestation sociale, populaire et politique qui s’amplifie chaque jour et chaque semaine davantage.



Malgré tout cela, nous constatons que le gouvernement reste sourd après l’ampleur des mouvements. Pire, il s’arqueboute plus que jamais sur un report de l’âge à 64 ans et d’une augmentation d’annuité, qui sera portée à 43 années de cotisations.



Et, si l’exécutif entend rester droit dans ses bottes, et reste hermétiquement fermé (pour l’instant) à toute autre proposition, y compris venant de son propre camp, d’autres pistes existent pourtant pour réformer notre système des retraites.



Un autre modèle de financement est possible par le plein emploi et la hausse des salaires…



C’est ainsi lors des élections présidentielles de 2022, le Candidat Macron a fait le plein d’emploi, l’horizon à atteindre en sa fin de quinquennat. En disant même que : « C’est par le travail, et par plus de travail, que nous pourrons préserver notre modèle social », expliquait-il alors. Le travail a été ainsi invoqué comme une « boussole » de l’action gouvernementale durant son quinquennat.



Donc, si l’on croit aux statistiques relevées par ce même gouvernement sur la baisse du chômage survenue les dernières années, à un taux réduit à 7,2% dans l’hexagone (18 % à la Réunion Insee). Alors, on peut se dire que le financement des retraites s’améliore et qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir puisque le nombre d’actifs de cotisants augmente (le principe des vases communicants).



Au vu d'une inflation galopante, la guerre en Ukraine, la crise sanitaire et une activité qui ralentit. Le gouvernement nous annonce que le chômage a fortement baissé en 2022 en France !



De ce fait, avec la conjoncture actuelle "positive" de la baisse du chômage, l’emploi des séniors annoncé, la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales des heures supplémentaires (idée à creuser), le plein emploi prochainement, la hausse des salaires et des points d’indice, l’égalité salariale entre hommes et femmes…en résumé, le financement des retraites devrait s’équilibrer automatiquement.



Enfin, je conclurai par cette pensée humanisme de Mahatma Gandhi, pour que chacun de nous puisse se nourrir: "Évoluer et changer de point de vue fait partie de la vie. Une personne qui reste toujours sur ses positions finira par avoir tort." À méditer!