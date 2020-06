Ne pas oublier la Médiathèque Cimendef

Le 23 mai 2013 Madame Huguette Bello maire de Saint-Paul posait la première pierre du chantier qui allait devenir la Médiathèque Cimendef, le poumon culturel de la commune en offrant aux Saint-Paulois, en plein centre-ville, à 50 mètres de la gare routière qui irrigue les quartiers, à deux pas d’un parking en libre accès, un lieu de vie et de culture multimédia, un espace de rencontres et d’échanges, un lieu de mixité sociale, gratuit et ouvert à tous.



Est-il encore besoin de rappeler ce qu’est devenu aujourd’hui ce projet ? Un lieu resté vide pendant plusieurs années et maintenant un espace fermé au grand public, un conservatoire de musique et de danse réservé à 400 élèves tout au plus.



Cette situation n’est pas tombée du ciel.



Elle est la conséquence d’un choix politicien, lié à des règlements de compte partisans et à des arrangements au sein d’une même famille politique, l’intérêt général ayant été totalement écarté dans les tractations entre la Mairie et La Région.



La responsabilité du maire sortant est entière. Mr Joseph SINIMALÉ et son équipe ont bradé la culture en vendant un bâtiment qui leur était livré clé en main.



Les Saint-Paulois devront s’en souvenir dimanche au moment de décider, par leur vote, de pérenniser le "non-lieu" culturel qui a marqué la dernière mandature communale ou de redonner à la culture la place centrale qui lui revient, celle qui humanise, permet le lien social et le développement.