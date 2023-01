A la Une . Ne pas boire assez d'eau expose au vieillissement prématuré

Ne pas en boire assez peut conduire à de nombreux problèmes de santé. De plus, selon une étude récente, des scientifiques ont estimé que la déshydratation pourrait participer au vieillissement prématuré du corps chez les adultes. Par P.J - Publié le Samedi 21 Janvier 2023 à 14:44

Alors qu’il est recommandé de boire entre 2 et 2,5 litres d’eau par jour, beaucoup de personnes n'en boivent pas assez. Désormais, des recherches effectuees par des chercheurs du National Heart Lung and Blood Institute (NHBLI) aux États-Unis ont établi que l'hypohydratation ferait vieillir prématurément le corps humain en plus d'autres conséquences, rapporte Futura Science. Et que boire suffisamment d'eau aurait un effet "anti-âge".



Au lieu d’étudier la consommation d’eau journalière, les scientifiques américains se sont penchés cette fois sur la concentration sérique de sodium, un paramètre biologique qui dépend de l'absorption d'eau dont les valeurs normales sont comprises entre 135 et 146 mmol par litre, précise le média.



Une concentration sérique de sodium trop élevée est le signe d’une déshydratation. Une sensation de soif apparaît et l'hypothalamus sécrète de la vasopressine, appelée aussi hormone antidiurétique, pour favoriser la réabsorption de l'eau dans les reins



Ainsi, pendant 25 ans, ces scientifiques ont suivi l'évolution de la concentration sérique de sodium des participants. Il a été observé que ceux qui avaient des taux de sodium sérique supérieurs à 142 mmol/L -- la fourchette haute des valeurs normales -- avaient 10 à 15 % de risques supplémentaires d'être biologiquement plus âgés que les autres ; c'est 50 % pour ceux qui ont des taux dépassant les 144 mmol/L.



Si cette étude ne permet pas de démontrer un lien de causalité entre le sodium sérique, l'âge biologique et la santé, elle suggère qu’une bonne hydratation peut ralentir le vieillissement et prolonger de la vie sans maladie, a souligné Natalia I.Dmitrieva, chercheuse au NHBLI et première autrice de l'étude parue dans eBioMedecine.