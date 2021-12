A la Une . Ne pas avoir de compteur Linky coûtera 5 euros par mois

La Commission de régulation de l’énergie estime nécessaire que les clients refusant l’installation d’un compteur Linky payent 5,33 euros de plus par mois. Ce prix est destiné à compenser le déplacement d’un technicien pour relever les compteurs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 09:33

Dans un rapport rendu le 25 novembre, la Commission de régulation de l’énergie estime nécessaire une surfacturation de 5,33€ par mois pour les clients refusant l’installation d’un compteur Linky à partir de 2025. Cela représente 64€ par an. Les clients dont l’installation est techniquement impossible ne seront pas concernés.



Pour justifier cette mesure, la Commission explique qu’elle correspond au coût des deux prestations de relèves spéciales annuelles réalisées par des techniciens.



Ce compteur est refusé par de nombreuses personnes, notamment celles se disant électrosensibles. Selon le rapport, 33,9 millions de compteurs ont été installés sur 37,7 millions de prévus, soit 3,8 millions d’utilisateurs non équipés.



Pour tenter de convaincre les réfractaires, la Commission révèle que les clients munis d’un compteur font en moyenne 5 fois moins de réclamations que les autres.



