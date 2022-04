Courrier des lecteurs Ne m'appelez plus jamais "France"

Par Alain Nivet - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 14:59

Ne m'appelez plus jamais France. La France m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, C'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans.

J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'Océan. J'étais un bateau gigantesque, (.........) J'étais la France , qu'est ce qu'il en reste ? Un corps mort pour les cormorans . Vous aurez reconnu les paroles de la chanson de Michel Sardou . Certes, vous aurez compris que j'ai utilisé cette parabole pour évoquer l'état de la France actuellement.. Je pose la question, vous y réfléchissez : " J'étais la France, qu'est ce qu'il en reste ?