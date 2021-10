A la Une . Ne m’appelez plus Facebook

Ce changement de nom n’est pas une première dans le monde des entreprises numériques. En 2015, Google s’est réorganisé sous une société holding appelé Alphabet. En 2016, c’est Snapchat qui s’est renommé Snap Inc. Fini la blague un peu lourde de vos amis qui vous demandent si vous êtes sur "Fesse de bouc". Les petits génies de l’humour devront se creuser bientôt les méninges pour trouver une nouvelle blague pas drôle. En effet, selon le site spécialisé The Verge, le géant du web s’apprête à changer de nom très prochainement.Ce changement après 17 ans d’existence est motivé par le changement de cap prochain avec la création de son "métavers" , des environnements de mondes virtuels partagés combinant réalité virtuelle et réalité augmentée.Par ce changement de marque, Mark Zuckerberg souhaite séparer l’existant du futur projet. Un moyen également de s’éloigner des critiques sur le fonctionnement de la plateforme.Le changement de nom devrait être officialisé le 28 octobre lors de la conférence Connect, mais The Verge estime que le nom pourrait être dévoilé plus tôt.Ce changement de nom n’est pas une première dans le monde des entreprises numériques. En 2015, Google s’est réorganisé sous une société holding appelé Alphabet. En 2016, c’est Snapchat qui s’est renommé Snap Inc.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur