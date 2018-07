Ne laissons pas la dengue passer l’hiver, ensemble nous pouvons l’arrêter !

Vendredi, c’est dans le quartier de Plateau Caillou que cela se passait.



Depuis le début de l’année, 6 261 cas de dengue ont été confirmés. La mobilisation conjointe des pouvoirs publics, des associations et de la population est encore plus que nécessaire. Et les opérations de nettoyage et de démoustication associés aux gestes quotidiens menés par chacun permettent de limiter la diffusion de la maladie.