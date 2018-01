A la Une . Ne l'appelez plus French blue French blue, première compagnie française low cost long-courrier et filiale du Groupe Dubreuil, fait évoluer sa marque et devient French bee.





Dans le cadre de son activité de transporteur aérien, French blue s'est en effet heurtée aux objections d'un opérateur américain, lequel se prévaut de l'antériorité de sa marque pour revendiquer un monopole sur le terme "blue".



"Si la posture et les revendications sont contestables", écrit le groupe Dubreuil dans un communiqué, il a néanmoins estimé qu'il n'avait pas le temps d'entrer dans de longs échanges juridiques avec la compagnie américaine. Pour mener à bien ses projets de développement, dans le timing déjà établi, French blue fait donc évoluer son nom, "sans changer les fondamentaux qui lui ont permis d'entrer avec succès sur le marché réunionnais".



"Après plus d'un an d'exploitation, et un lancement particulièrement réussi à La Réunion, French blue reste animée par son esprit entrepreneurial. C'est cet esprit qui nous apporte aujourd'hui l'agilité et la réactivité nécessaires pour franchir les obstacles rencontrés. Avec l'accord obtenu la semaine dernière auprès du DOT, notre nouvelle marque, French bee, part désormais à la conquête de nouveaux territoires de manière rapide et en toute sérénité. Toute notre communication et image seront adaptées très vite en conséquence", prévoit Marc Rochet, président de French bee. Comme nous vous l'annoncions le 6 décembre , French blue était contraint de faire évoluer son nom.Dans le cadre de son activité de transporteur aérien, French blue s'est en effet heurtée aux objections d'un opérateur américain, lequel se prévaut de l'antériorité de sa marque pour revendiquer un monopole sur le terme "blue"."Si la posture et les revendications sont contestables", écrit le groupe Dubreuil dans un communiqué, il a néanmoins estimé qu'il n'avait pas le temps d'entrer dans de longs échanges juridiques avec la compagnie américaine. Pour mener à bien ses projets de développement, dans le timing déjà établi, French blue fait donc évoluer son nom, "sans changer les fondamentaux qui lui ont permis d'entrer avec succès sur le marché réunionnais"."Après plus d'un an d'exploitation, et un lancement particulièrement réussi à La Réunion, French blue reste animée par son esprit entrepreneurial. C'est cet esprit qui nous apporte aujourd'hui l'agilité et la réactivité nécessaires pour franchir les obstacles rencontrés. Avec l'accord obtenu la semaine dernière auprès du DOT, notre nouvelle marque, French bee, part désormais à la conquête de nouveaux territoires de manière rapide et en toute sérénité. Toute notre communication et image seront adaptées très vite en conséquence", prévoit Marc Rochet, président de French bee. Nicolas Payet Lu 2191 fois





Dans la même rubrique : < > Voitures incendiées à St-Paul: Le garagiste visé "en colère et dépité" [VIDEO] Air France "toujours compétitif" malgré la concurrence de Corsair et French blue