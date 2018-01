<<< RETOUR La Réunion Positive

Ne jetons plus, réparons ! Basée à Bras-Fusil, la ressourcerie LéLa de l’ADRIE est née d’une volonté collective et intercommunale d’agir sur la question essentielle de la gestion des déchets à travers un ancrage territorial.





Accompagnée par la DIECCTE, l’ADEME, la CIREST, l’OPCA et la Région, l’ADRIE, association à but non lucratif agréée ressourcerie, inscrit pleinement son projet dans le champ de l’économie circulaire. Pour rappel, la loi NOTRe renforce les compétences des conseils régionaux en matière de planification, de prévention et de gestion des déchets en leur confiant la réalisation d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ce plan inclut également un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.



Selon Axel Naillet, Directeur de l’ADRIE, "venir en ressourcerie est un geste citoyen dans tous les sens du terme. Non seulement vous n’envoyez pas les déchets à l’enfouissement, mais vous leur donner une seconde vie tout en faisant travailler des gens du territoire, en créant une nouvelle richesse et en préservant le territoire. C’est le cercle vertueux de l’économie circulaire."





LES 5 OBJECTIFS D’UNE RESSOURCERIE



LA COLLECTE DES DÉCHETS



Sous forme d’apport volontaire de la part des usagers, ou collecte dans la rue, dans les quartiers prioritaires ou encore dans les déchetteries.



LA VALORISATION DES DÉCHETS



C’est la grande particularité des ressourceries. Ici, les déchets sont utilisés comme des ressources et connaissent une seconde vie dans le même usage (réemploi, lorsqu’ils sont réparés), ou dans un nouvel usage (réutilisation).



LA SENSIBILISATION



Des habitants aux questions environnementales liées à la gestion des déchets et de leur réemploi. La Ressourcerie Léla organise régulièrement des ateliers à l’attention du grand public (réutilisation du bois palette, reconditionnement d’ordinateurs ; réparation de smartphones...).



LA REVENTE ET LA REDISTRIBUTION D’OBJETS



À travers des boutiques ou des ventes mensuelles sous forme de journées portes-ouvertes par exemple. Ici, petits prix et éco-gestes sont au rendez-vous.



L’INSERTION PROFESSIONNELLE



Les salariés des ressourceries sont recrutés dans le cadre du dispositif IAE (insertion par activité économique), pour une durée d'un an à raison de 24h/semaine. Durant cette période, les publics prioritaires concernés sont encadrés et accompagnés dans leur projet professionnel, et bénéficient d’une formation qualifiante.





CONTACT : RESSOURCERIE LÉLA



12 rue des violettes | 97470 Saint-Benoît

0262 26 66 63 > 0692 65 83 98

