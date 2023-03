A la Une . Ne dites plus "outremer", "métropole", "zones périphériques" ou "ultrapériphériques" : L'appel de 200 personnalités à "Faire-Pays"

Après la mobilisation des politiques et leur "appel solennel de Fort de France", c’est un appel plus large qui a été lancé par l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau via une tribune publiée dans "Le Monde". Réunissant des acteurs du monde culturel, scientifique ou social, "Faire-Pays" entend "accompagner ce processus de responsabilisation", initié par les élus. Par NP - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 10:36

Dans cette déclaration, Patrick Chamoiseau considère notamment : "Que les insuffisances des décolonisations ont favorisé des États-nations souverains, antagonistes, compétitifs, dans un dogme de libéralisme économique où la liberté ne concerne que les marchandises, les capitaux et les lois du profit, cela au détriment de l'humain, du vivant, de la planète en son entier ;".



L’auteur martiniquais de romans, de contes ou encore d'essais sur la créolité déclare soutenu par 200 premiers signataires : "Que nos peuples ne sont situés dans aucune périphérie, mais qu’ils se tiennent tous en position plénière, dressés au cœur de leur vision du monde, dans le rhizome des solidarités, des alliances et des actions futures que cette vision leur permettra ; qu’à ce titre, les termes "outremer", "métropole", "zones périphériques ou ultrapériphériques" nous sont d’ores et déjà, irrecevables, et offusquants ;"



La députée réunionnaise Karine Lebon et le député Frédéric Maillot mais aussi la comédienne Keïla Madi, l’archiviste Laurent Rivière et Patrice Threutardt, poète et conteur...s’engagent aussi à ses côtés : "A créer dans leur famille, leur quartier, leur commune, leur région, dans tout possible transnational, des espaces d’échanges et de discussions autour de cette notion de responsabilisation ; à penser, à agir, à déclencher ainsi dans notre vie quotidienne de vrais "lieux politiques" où pourront naître des forces novatrices, des capabilités fortes et d’actives espérances ;"



Ce sont sur ces bases notamment qu’élus et acteurs de différents horizons souhaitent nouer de nécessaires nouvelles relations avec l’Etat français.