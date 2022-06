A la Une . Nazim Bangui donne de ses nouvelles depuis son lit d'hôpital

Le pilote réunionnais Nazim Bangui a été victime d'une violente sortie de route lors du Rallye des Vosges Grand Est. Il souffre de multiples fractures et sera évacué vers La Réunion en fin de semaine. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 10:12

Nazim Bangui a subi d'importantes blessures suite à un accident sur le Rallye des Vosges Grand Est. Il était engagé dans la Stellantis Motorsport Cup pour cette course qui compte aussi pour le Championnat de France des Rallyes.



Le Réunionnais était parmi les pilotes les plus en vu. Il était dans le Top 10, derrière Réhane Gany. Mais une sortie de route à pleine vitesse durant la deuxième étape ce samedi a mis fin à ses chances.



Son copilote Louis Luka, qui vient tout juste de le rejoindre dans le bacquet de la Peugeot 208 RC4, est sorti indemne. Le Réunionnais Nazim Bangui a lui dû être évacué à l'hôpital. Il souffre de fractures aux deux poignets et à cinq vertèbres. Le sportif se réjouit tout de même d'échapper à une opération chirurgicale.



Mais Nazim Bangui devra attendre avant de reprendre le volant. Ses poignets sont plâtrés pour six semaines et il devra porter un corset pendant les trois prochains mois. Le pilote sera de retour à La Réunion en fin de semaine.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur