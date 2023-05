A la Une .. Navire chinois disparu : Des recherches en cours dans l'océan Indien

Un drame s'est déroulé mardi dans l'océan Indien lorsque qu'un bateau de pêche chinois a chaviré. Les 39 membres de l'équipage sont actuellement portés disparus, ce qui laisse craindre un lourd bilan humain. Les autorités chinoises, sous les ordres du président Xi Jinping, ont immédiatement mis en place des efforts de sauvetage pour tenter de retrouver les marins disparus. Par JC Robert - Publié le Mercredi 17 Mai 2023 à 14:29

Selon un média d'État chinois, aucun membre de l'équipage n'a encore été retrouvé. La chaîne de télévision CCTV a rapporté que le président Xi Jinping avait donné des instructions pour lancer une opération de recherche et de sauvetage.



Le navire compte un équipage composé de 17 marins chinois, 17 indonésiens et 5 philippins. Le bateau, appartenant à la société chinoise Penglai Jinglu Fishery Co, spécialisée dans la pêche, a chaviré vers 3 heures du matin, heure de Pékin (23 heures, heure de La Réunion, lundi), selon la même source. Les autorités ont indiqué que des équipes de sauvetage d'Australie et d'autres pays étaient arrivées sur le site du naufrage, tandis que la Chine avait envoyé deux navires pour participer aux opérations de recherche.





Des pêcheurs chinois qui s'aventurent de plus en plus loin



Le gouvernement chinois a mis en place un dispositif d'urgence impliquant les ambassades et les consulats en Australie, au Sri Lanka, aux Maldives, en Indonésie, aux Philippines et dans d'autres pays, dans le but de coordonner les efforts de sauvetage, selon CCTV.



La Chine dispose de la plus grande flotte de pêche en eau profonde au monde, avec environ 564.000 navires en 2022, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



Cependant, en raison de l'épuisement des ressources marines, les pêcheurs chinois s'aventurent de plus en plus loin en mer, ce qui les expose à un nombre croissant de litiges et d'accidents maritimes. En avril, deux membres d'équipage chinois ont perdu la vie dans le naufrage de leur navire au large des Philippines.