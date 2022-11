A la Une . "Navette By Night" : Un service de navettes nocturnes pour les soirées au Barachois

Dès demain, des navettes nocturnes permettront aux Dionysien de rejoindre le Barachois depuis le parking du Grand Marché. Par N.P - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 14:57

A partir du jeudi 1er décembre 2022, la SODIPARC lance son service de navette nocturne. Cette nouvelle offre de mobilité, en partenariat avec CITYPARK, permet aux visiteurs de déposer leur voiture dans le Parking sécurisé Grand Marché afin de profiter des animations et des restaurants du Barachois grâce à une navette qui viendra les récupérer et les ramener.



Ne manquez plus vos réservations au restaurant !



Afin de participer à la facilitation des déplacements dans le centre-ville de Saint-Denis en soirée, la SODIPARC lance ce nouveau service de navette nocturne afin de desservir la zone du Barachois. En effet, cette nouvelle offre de mobilité est une réponse aux problématiques de stationnement que peuvent connaitre les usagers de cette partie du centre-ville. C’est pourquoi, CITYPARK est également partenaire de cette initiative en ouvrant son Parking Grand Marché à partir de 19h au tarif de nuit en vigueur (0.40€/h).



Il convient de noter que ce dispositif est pour le moment une expérimentation, qui durera 2 mois. Elle sera reconduite si elle rencontre le succès attendu.



La navette By Night circulera du jeudi au samedi, de 19h à 23h. Elle effectuera des rotations toutes les 15 minutes pour desservir le parcours suivant : Parking Grand Marché > Carré Cathédrale > La Comédie > Le Roland Garros.

Pour bénéficier de ce service, c’est simple ! Il suffit de présenter son ticket de parking Grand Marché ou sa carte d’abonné au conducteur de la navette ! Retrouvez toutes les informations sur www.sodiparc.re