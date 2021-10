A la Une . Naufrage du Maéva 4: Le procès pénal se tient ce vendredi

Après le chavirage du bateau de pêche et la mort tragique de trois passagers en juin 2017, le procès de la société Maévasion se tient ce vendredi matin au palais de justice de Champ-Fleuri. Le skipper du Maéva ayant mis fin à ses jours, les poursuites à son encontre n'ont plus lieu d'être. Neuf personnes se sont constituées parties civiles. Par IS - Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 à 06:03





Ce jour de Grand-Boucan, le navire était sorti avec à son bord sept touristes, un marin et son équipier. Aucun ne portait de gilet de sauvetage. À son retour au port, les conditions météorologiques avaient changé. Le bateau s'était retrouvé en grande difficulté sous les yeux de nombreux badauds et avait chaviré.



Le drame avait marqué toute La Réunion. Daniel Bodzen était un homme très apprécié de ses pairs plaisanciers.



À l'issue de l'enquête, le skipper, Loïc J., 48 ans, avait été mis en examen pour homicides et blessures involontaires ainsi que pour manquement délibéré à une règle de sécurité ou de prudence.



Le skipper aurait-il pu s'extraire de la houle ?



Le bureau d'enquêtes sur les évènements de mer, le BEAmer, avait indiqué en février 2018 dans son rapport que le moteur gauche du Maéva était, pour une raison inconnue, arrêté au moment du chavirage. Mais malgré tout, le bateau était assez puissant avec un seul moteur pour qu'une manœuvre lui permette de s'extraire de la forte houle qui sévissait ce jour-là. Une manœuvre que le skipper n'avait pas mis en œuvre. D'autres erreurs d'appréciations pointées dans le rapport lui avaient été imputées.



Son décès soudain en mars 2020 a mis fin aux poursuites pénales à son encontre. La société Maévasion reste quant à elle poursuivie devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour les mêmes chefs.



Ce vendredi, l'affaire devrait être jugée après un renvoi du procès en mars dernier sur fond de crise sanitaire. La mère et épouse de deux des victimes a tenu à être présente. En dépit des recherches, le corps de Philippe D. n'a jamais été retrouvé.



