Naufrage du MV Wakashio : Eco-Sud réclame des indemnisations pour les victimes

Il y a trois ans, le M.V. Wakashio s'est échoué sur les récifs mauriciens, provoquant une marée noire désastreuse et une catastrophe environnementale sans précédent sur notre petite île Maurice. Cette marée noire a causé un préjudice considérable au lagon et à la côte de la région sud-est de Maurice, ainsi qu'à sa faune et sa flore. Elle a entraîné la fermeture de l'accès au lagon et aux zones côtières touchées par la marée noire, mettant un terme aux activités de pêche et de tourisme pendant plus d'un an.