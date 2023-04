Naufrage à Madagascar : Un couple de passeurs présumés arrêté après la mort de 34 migrants en route vers Mayotte

Au mois de Mars, une embarcation transportant une soixantaine de migrants à Mayotte a fait naufrage au large de Madagascar. Lors du drame, 34 migrants ont perdu la vie. Le vendredi 14 avril, un couple de passeurs malgaches mis en cause dans cette affaire a été arrêté.



Selon les premières informations, l’embarcation clandestine était surchargée, ce qui aurait causé le naufrage au large de la pointe nord de Madagascar le 11 mars. Depuis le drame, les propriétaires du bateau étaient recherchés. Ce n’est qu’en fin de semaine, grâce à la géolocalisation de leurs téléphones portables, que ce couple a été appréhendé dans la commune rurale de Tsarabaria.



Dans cette affaire, 15 autres personnes soupçonnées d’avoir pris part à l’organisation de cette traversée clandestine ont déjà été traduites devant la justice le 20 mars.



Ce drame met en exergue la crise migratoire vers Mayotte qui attire de plus en plus de Malgaches.