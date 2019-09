Naufrage Bourbon Rhode: 3 rescapés, 11 personnes toujours recherchées

Le navire Bourbon Rhode, appartenant au groupe du Réunionnais Jacques de Chateauvieux, était en difficulté au milieu de l'Atlantique, à proximité de l'ouragan Lorenzo de catégorie 4, avec 14 personnes à son bord. Il avait lancé un appel de détresse le jeudi 26 septembre, aux alentours de 4h du matin.



Le directeur du CROSS Antilles-Guyane, Philippe Bricquer, en liaison avec Franck Robine, le Préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l'action de l’État en mer, et de l'Amiral Jean Hausermann, assistant du Délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, ont mené des opérations de recherches s ce vendredi 27 et samedi 28 septembre.



La Marine nationale a déployé un Falcon 50, depuis Dakar et la frégate de surveillance Ventôse, depuis Fort de France. Le survol du Falcon 50 a permis de repérer et de porter assistance à un radeau de survie avec 3 hommes à bord. Ils ont été récupérés par un navire marchand envoyé sur la zone à la demande du CROSS.



Les 3 rescapés ont confirmé que le navire a bel et bien coulé en mer, le 26 septembre 2019. Le CROSS s’oriente principalement sur la recherche des 3 autres radeaux de sauvetage du navire, comme le dévoile la Préfecture de la Martinique.



Toujours selon la Préfecture de la Martinique, un avion américain sera présent sur site pour appuyer les recherches, désormais conduites par 4 navires sur zone. le Falcon 50 de la Marine nationale opérera à nouveau ce dimanche matin, avec les autres moyens déjà engagés. La frégate de surveillance de la marine nationale "Ventôse" et son hélicoptère de type "Panther" arriveront sur zone dans la nuit de dimanche à lundi.